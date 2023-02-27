Alexandre Semedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Semedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Semedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandre Semedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandre Semedo 22 Ağustos 1989 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Alexandre Semedo Borges şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandre Semedo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Alexandre Semedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandre Semedo'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandre Semedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandre Semedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alexandre Semedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandre Semedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2012 yılında Oberkorn

30 Haziran 2013 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2013 yılında US Mondorf

1 Temmuz 2017 yılında RFCU Luxembourg

31 Ocak 2019 yılında Differdange 03

30 Haziran 2019 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2019 yılında US Mondorf

30 Haziran 2020 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2020 yılında FC Wiltz 71

1 Temmuz 2022 yılında Mondercange

Alexandre Semedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandre Semedo şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.