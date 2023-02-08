Alexandre Tam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Tam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Tam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandre Tam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandre Tam 30 Mart 1999 tarihinde Guaruja şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexandre Gomes Felipe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandre Tam Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prime Agencia yapmaktadır. Alexandre Tam, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandre Tam'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandre Tam Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexandre Tam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandre Tam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandre Tam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2020 yılında Confiança-SE

10 Şubat 2021 yılında Santos B

12 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

11 Temmuz 2022 yılında Criciúma EC

Alexandre Tam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandre Tam şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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