Alexandre Trabelsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Trabelsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Trabelsi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandre Trabelsi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandre Trabelsi 7 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandre Trabelsi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandre Trabelsi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandre Trabelsi'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandre Trabelsi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandre Trabelsi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandre Trabelsi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandre Trabelsi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2018 yılında FC Echichens

21 Eylül 2019 yılında Olymp. Genève

1 Temmuz 2020 yılında FC Echallens

7 Temmuz 2022 yılında FC Biel-Bienne

Alexandre Trabelsi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandre Trabelsi şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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