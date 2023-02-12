Alexandro Bernabei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandro Bernabei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandro Bernabei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandro Bernabei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandro Bernabei 24 Eylül 2000 tarihinde Cañada de Gómez şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexandro Ezequiel Bernabéi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandro Bernabei Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Alexandro Bernabei, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandro Bernabei'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2027 tarihinde bitmektedir.

Alexandro Bernabei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexandrobernabei/

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Alexandro Bernabei Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexandro Bernabei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexandro Bernabei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandro Bernabei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Lanús

1 Temmuz 2022 yılında Celtic

Alexandro Bernabei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandro Bernabei şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Alexandro Bernabei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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