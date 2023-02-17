Alexandro Cavagnera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandro Cavagnera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandro Cavagnera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandro Cavagnera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandro Cavagnera 1 Aralık 1998 tarihinde Liège şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belçika,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandro Sereno Cavagnera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandro Cavagnera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G.A.M.K. Management yapmaktadır. Alexandro Cavagnera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alexandro Cavagnera'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandro Cavagnera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/cavagnera98

Alexandro Cavagnera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandro Cavagnera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandro Cavagnera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandro Cavagnera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2018 yılında Milan

31 Ağu 2018 yılında FC Lugano

30 Haziran 2019 yılında Milan

2 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında URSL Visé

Alexandro Cavagnera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandro Cavagnera şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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