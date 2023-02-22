Alexandros Doumas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Doumas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Doumas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Doumas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Doumas 3 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Δούμας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Doumas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandros Doumas'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Doumas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Doumas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandros Doumas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Doumas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Apollon U19

1 Ocak 2022 yılında Apollon Smyrnis

12 Ocak 2023 yılında PAO Rouf

30 Haziran 2023 yılında Apollon Smyrnis

Alexandros Doumas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Doumas şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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