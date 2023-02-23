Alexandros Katranis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Katranis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Katranis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Katranis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Katranis 4 Mayıs 1998 tarihinde Volos şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Κατράνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Katranis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBM yapmaktadır. Alexandros Katranis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandros Katranis'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Katranis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Katranis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexandros Katranis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Katranis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2016 yılında Atromitos Athen

9 Ağustos 2017 yılında Saint-Étienne

1 Temmuz 2018 yılında Mouscron

21 Ocak 2019 yılında Saint-Étienne

22 Ocak 2019 yılında Atromitos Athen

31 Temmuz 2020 yılında Saint-Étienne

28 Ağustos 2020 yılında Hatayspor

30 Haziran 2021 yılında Saint-Étienne

1 Eylül 2021 yılında Piast Gliwice

Alexandros Katranis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Katranis şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Alexandros Katranis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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