Alexandros Katranis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Katranis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandros Katranis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandros Katranis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alexandros Katranis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Katranis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandros Katranis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Katranis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Katranis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Katranis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Katranis 4 Mayıs 1998 tarihinde Volos şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Κατράνης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Katranis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBM yapmaktadır. Alexandros Katranis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandros Katranis'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Katranis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Katranis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexandros Katranis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Katranis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2016 yılında Atromitos Athen

9 Ağustos 2017 yılında Saint-Étienne

1 Temmuz 2018 yılında Mouscron

21 Ocak 2019 yılında Saint-Étienne

22 Ocak 2019 yılında Atromitos Athen

31 Temmuz 2020 yılında Saint-Étienne

28 Ağustos 2020 yılında Hatayspor

30 Haziran 2021 yılında Saint-Étienne

1 Eylül 2021 yılında Piast Gliwice

Alexandros Katranis kimdir

Alexandros Katranis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Katranis şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Alexandros Katranis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexandros Katranis nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Ricky Gneba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricky Gneba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ricky Gneba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricky Gneba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kajetan Szmyt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kajetan Szmyt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kajetan Szmyt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kajetan Szmyt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Depremzedenin Mahsun Kırmızıgül'e söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu!
Depremzedenin Mahsun Kırmızıgül'e söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu!
Marco Petran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Petran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marco Petran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Petran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi