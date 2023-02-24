Alexandros Kouros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Kouros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Kouros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Kouros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Kouros 21 Ağustos 1993 tarihinde Poliçan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Κούρος / Aleksandër Kuro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Kouros Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK Stars yapmaktadır. Alexandros Kouros, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandros Kouros'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandros Kouros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Kouros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandros Kouros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Kouros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Panionios

1 Temmuz 2014 yılında Atromitos Athen

28 Ağustos 2016 yılında Iraklis

1 Temmuz 2017 yılında Apollon Smyrnis

29 Ağustos 2018 yılında AOK Kerkyra

1 Temmuz 2019 yılında KF Teuta

6 Temmuz 2021 yılında PAEEK Kyrenia

29 Temmuz 2022 yılında Doxa Katokopias

25 Ağustos 2022 yılında KF Teuta

Alexandros Kouros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Kouros şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Alexandros Kouros Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U20 takımında 20 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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