Alexandros Kyziridis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Kyziridis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Kyziridis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Kyziridis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Kyziridis 16 Eylül 2000 tarihinde Skydra şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Κυζιρίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Kyziridis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E.C.DIMITRIADIS sro yapmaktadır. Alexandros Kyziridis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandros Kyziridis'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Kyziridis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Kyziridis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandros Kyziridis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Kyziridis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında PAE Veria U20

1 Temmuz 2017 yılında Panetolikos U20

1 Temmuz 2018 yılında Iraklis U19

29 Ocak 2019 yılında Iraklis

1 Ağustos 2019 yılında Volos NPS

16 Ağustos 2020 yılında Zlate Moravce

12 Ağustos 2022 yılında Debrecen

Alexandros Kyziridis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Kyziridis şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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