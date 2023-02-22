Alexandros Nikolias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Nikolias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Nikolias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Nikolias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Nikolias 23 Temmuz 1994 tarihinde Kymi şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Νικολιάς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Nikolias Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rush & Guide yapmaktadır. Alexandros Nikolias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandros Nikolias'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Nikolias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Nikolias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandros Nikolias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Nikolias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında AEK Atina

5 Eylül 2013 yılında AO Glyfadas

9 Ocak 2014 yılında Olymp. Volou

11 Ocak 2016 yılında PAS Giannina

3 Ağustos 2020 yılında Olimpiakos

30 Eylül 2020 yılında AE Larisa

30 Haziran 2022 yılında Olimpiakos

8 Eylül 2022 yılında AE Larisa

Alexandros Nikolias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Nikolias şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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