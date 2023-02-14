Alexandros Safarikas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Safarikas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandros Safarikas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandros Safarikas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexandros Safarikas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Safarikas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandros Safarikas

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Safarikas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Safarikas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Safarikas 26 Ağu 1999 tarihinde Volos şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Yunanistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Αλέξανδρος Σαφαρίκας şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Safarikas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIR FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Alexandros Safarikas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandros Safarikas'nin FC Sion ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandros Safarikasboyu ve yaşı kaç

Alexandros Safarikas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexandros Safarikas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandros Safarikas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Safarikas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında PAE Veria U20

1 Ocak 2017 yılında PAE Veria

1 Temmuz 2017 yılında AE Larisa

7 Eylül 2018 yılında Lecco

6 Ekim 2020 yılında FC Chiasso

30 Haziran 2021 yılında Lecco

1 Temmuz 2021 yılında FC Chiasso

2 Temmuz 2021 yılında FC Sion

30 Haziran 2022 yılında FC Chiasso

1 Temmuz 2022 yılında FC Sion

Alexandros Safarikas kimdir

Alexandros Safarikas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Safarikas şuan FC Sion takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexandros Safarikas nereli

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