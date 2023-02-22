Alexandros Zeris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Zeris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Zeris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Zeris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Zeris 26 Şubat 1994 tarihinde Volos şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Ζέρης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Zeris Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Alexandros Zeris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 17 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Alexandros Zeris'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Zeris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Zeris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandros Zeris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Zeris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Olymp. Volou

4 Ekim 2011 yılında Panetolikos

31 Ağustos 2012 yılında Pyrasos

30 Haziran 2013 yılında Panetolikos

19 Temmuz 2013 yılında Olymp. Volou

31 Ocak 2016 yılında AE Larisa

11 Ağustos 2016 yılında AO Chania

3 Temmuz 2017 yılında Volos NPS

21 Temmuz 2018 yılında AO Kavala

17 Ağustos 2019 yılında Panserraikos

Alexandros Zeris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Zeris şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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