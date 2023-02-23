Alexandru Albu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Albu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Albu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Albu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Albu 17 Ağustos 1993 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Alexandru Albu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Albu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Alexandru Albu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Albu'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Albu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Albu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexandru Albu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Albu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Chiajna II

1 Temmuz 2016 yılında Concordia

9 Ocak 2020 yılında Ac. Clinceni

7 Ağustos 2020 yılında Concordia

14 Ağustos 2020 yılında UTA Arad

30 Haziran 2021 yılında Concordia

1 Temmuz 2021 yılında FC Rapid 1923

30 Haziran 2022 yılında Concordia

1 Temmuz 2022 yılında FC Rapid 1923

Alexandru Albu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Albu şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Alexandru Albu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 5 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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