Alexandru Antoniuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Antoniuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Antoniuc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Antoniuc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Antoniuc 23 Mayıs 1989 tarihinde Chişinău şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Antoniuc Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Alexandru Antoniuc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Alexandru Antoniuc'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Antoniuc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antoniuc.alexandru/

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Alexandru Antoniuc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Antoniuc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandru Antoniuc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Antoniuc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Zimbru Chisinau

1 Temmuz 2010 yılında Rubin Kazan

1 Ocak 2012 yılında KamAZ

30 Haziran 2012 yılında Rubin Kazan II

30 Ağustos 2012 yılında Zimbru Chisinau

30 Haziran 2013 yılında Rubin Kazan

26 Temmuz 2013 yılında FC Veris

1 Temmuz 2014 yılında Milsami

Alexandru Antoniuc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Antoniuc şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Alexandru Antoniuc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova takımında 16 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 48 maçta 3 gol atmıştır.

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