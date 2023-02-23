Alexandru Badea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Badea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Badea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Badea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Badea 28 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Badea Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandru Badea'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Badea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Badea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Badea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Badea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında CSC Selimbar

15 Şubat 2022 yılında Hermannstadt II

30 Haziran 2022 yılında CSC Selimbar

Alexandru Badea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Badea şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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