Alexandru Baican kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Baican Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Baican kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandru Baican ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexandru Baican kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Baican Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Baican kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Baican Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Baican adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Baican Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Baican 15 Eylül 1998 tarihinde Zalău şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Daniel Băican şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Baican Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REOL Football Management yapmaktadır. Alexandru Baican, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 2 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Alexandru Baican'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Baican Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Baican isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandru Baican Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Baican futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Unirea Jucu

1 Temmuz 2017 yılında CFR Cluj U19

1 Temmuz 2018 yılında Luceafarul

2 Eylül 2019 yılında Viitorul Tg.Jiu

Alexandru Baican kimdir

Alexandru Baican Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Baican şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Alexandru Baican nereli

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