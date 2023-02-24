Alexandru Baluta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Baluta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Baluta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Baluta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Baluta 13 Eylül 1993 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Mihail Băluță şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Baluta Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Alexandru Baluta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alexandru Baluta'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Baluta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Baluta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexandru Baluta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Baluta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Chindia

1 Temmuz 2013 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2014 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2018 yılında Slavia Prag

5 Eylül 2019 yılında Slovan Liberec

30 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag

31 Temmuz 2020 yılında Puskás AFC

Alexandru Baluta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Baluta şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Alexandru Baluta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 25 numaralı formasıyla 13 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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