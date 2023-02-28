Alexandru Bejan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Bejan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Bejan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Bejan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Bejan 7 Mayıs 1996 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Bejan Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Bejan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 1 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Alexandru Bejan'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Bejan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sanea.bejan/

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Alexandru Bejan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Bejan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandru Bejan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Bejan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Dacia

20 Mart 2018 yılında Dinamo-Auto

1 Ağustos 2018 yılında FC Petrocub

2 Eylül 2021 yılında Zimbru Chisinau

30 Haziran 2022 yılında Petrocub

Alexandru Bejan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Bejan şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexandru Bejan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSCT Buiucani

Moldova U21 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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