Alexandru Benga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Benga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Benga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Benga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Benga 15 Haziran 1989 tarihinde Braşov şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Constantin Benga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Benga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Alexandru Benga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 16 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Alexandru Benga'nin UTA Arad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Benga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Benga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexandru Benga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Benga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında FC Brasov

1 Temmuz 2007 yılında FC Sacele

30 Haziran 2008 yılında FC Brasov

1 Temmuz 2008 yılında Forex Brasov

30 Haziran 2009 yılında FC Brasov

1 Temmuz 2009 yılında Petrolul

30 Haziran 2010 yılında FC Brasov

1 Temmuz 2010 yılında Otelul Galati

3 Ağustos 2010 yılında Petrolul

30 Haziran 2011 yılında Otelul Galati

13 Temmuz 2013 yılında Petrolul

22 Ocak 2014 yılında Botev Plovdiv

22 Temmuz 2014 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2015 yılında Petrolul

18 Temmuz 2016 yılında Ermis Aradippou

1 Temmuz 2017 yılında Juventus Buk.

25 Ocak 2018 yılında Sandecja

3 Temmuz 2018 yılında Septemvri Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Chindia

16 Ağustos 2020 yılında UTA Arad

Alexandru Benga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Benga şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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