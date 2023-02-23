Alexandru Blidar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Blidar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Blidar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Blidar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Blidar 19 Aralık 2002 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Krisztian Blidar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Blidar Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Blidar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına - tarihinde katılmıştır. Alexandru Blidar'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Blidar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/alexandru.blidar

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Alexandru Blidar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Blidar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandru Blidar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Blidar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Blidar şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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