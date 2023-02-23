Alexandru Boiciuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Boiciuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Boiciuc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Boiciuc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Boiciuc 21 Ağustos 1997 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Boiciuc Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Boiciuc, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Boiciuc'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Boiciuc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/boiciuc_alexandru/

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Alexandru Boiciuc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Boiciuc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandru Boiciuc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Boiciuc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2016 yılında Rapid Suceava

30 Haziran 2016 yılında CSMS Iași

22 Şubat 2017 yılında Milsami

30 Haziran 2017 yılında ACSM Poli Iasi

1 Temmuz 2017 yılında ASA 2013 Tg. Ms

23 Ekim 2017 yılında Milsami

20 Ocak 2018 yılında Vejle BK

4 Temmuz 2018 yılında FC Sheriff

23 Şubat 2019 yılında Sfintul Gheor.

29 Haziran 2019 yılında FC Sheriff

30 Haziran 2019 yılında Vejle BK

29 Ağustos 2019 yılında Karpaty

12 Ağustos 2020 yılında Ac. Clinceni

25 Şubat 2021 yılında Turris

5 Ağustos 2021 yılında U Cluj

9 Eylül 2022 yılında FC Buzau

Alexandru Boiciuc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Boiciuc şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexandru Boiciuc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSMS Iasi (-2015)

Moldova takımında 22 numaralı formasıyla 26 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 3 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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