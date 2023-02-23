Alexandru Boiciuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Boiciuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Boiciuc kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandru Boiciuc ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alexandru Boiciuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Boiciuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Boiciuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Boiciuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Boiciuc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Boiciuc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Boiciuc 21 Ağustos 1997 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Boiciuc Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Boiciuc, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Boiciuc'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Boiciuc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/boiciuc_alexandru/

Alexandru Boiciuc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Boiciuc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandru Boiciuc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Boiciuc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2016 yılında Rapid Suceava

30 Haziran 2016 yılında CSMS Iași

22 Şubat 2017 yılında Milsami

30 Haziran 2017 yılında ACSM Poli Iasi

1 Temmuz 2017 yılında ASA 2013 Tg. Ms

23 Ekim 2017 yılında Milsami

20 Ocak 2018 yılında Vejle BK

4 Temmuz 2018 yılında FC Sheriff

23 Şubat 2019 yılında Sfintul Gheor.

29 Haziran 2019 yılında FC Sheriff

30 Haziran 2019 yılında Vejle BK

29 Ağustos 2019 yılında Karpaty

12 Ağustos 2020 yılında Ac. Clinceni

25 Şubat 2021 yılında Turris

5 Ağustos 2021 yılında U Cluj

9 Eylül 2022 yılında FC Buzau

Alexandru Boiciuc kimdir

Alexandru Boiciuc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Boiciuc şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CSMS Iasi (-2015)

Alexandru Boiciuc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 22 numaralı formasıyla 26 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 3 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexandru Boiciuc nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Balazs Csiszer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Csiszer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Balazs Csiszer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Csiszer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dawid Kocyla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Kocyla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dawid Kocyla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Kocyla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Roberto Romeo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Romeo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Roberto Romeo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Romeo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristian Vallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Vallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristian Vallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Vallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: O bölgeleri karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur vuracak!
Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: O bölgeleri karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur vuracak!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi