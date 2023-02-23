Alexandru Burcea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Burcea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Burcea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Burcea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Burcea 27 Ocak 2005 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andreas Alexandru Nicolae Burcea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Burcea Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Alexandru Burcea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Burcea'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Burcea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Burcea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Burcea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Burcea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Clinceni U19

1 Temmuz 2022 yılında Concordia

Alexandru Burcea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Burcea şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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