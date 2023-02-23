Alexandru Buzbuchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Buzbuchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Buzbuchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Buzbuchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Buzbuchi 31 Ekim 1993 tarihinde Constanța şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Buzbuchi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agents Team S.R.L yapmaktadır. Alexandru Buzbuchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Buzbuchi'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Buzbuchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Buzbuchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alexandru Buzbuchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Buzbuchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FC Viitorul

15 Ağustos 2020 yılında Gaz Metan

1 Temmuz 2022 yılında FCV Farul

Alexandru Buzbuchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Buzbuchi şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Alexandru Buzbuchi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.