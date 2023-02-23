Alexandru Buziuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Buziuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Buziuc kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandru Buziuc ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexandru Buziuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Buziuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Buziuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Buziuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Buziuc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Buziuc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Buziuc 15 Mart 1994 tarihinde Suceava şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Daniel Buziuc şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Buziuc Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Florin Vulturar yapmaktadır. Alexandru Buziuc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandru Buziuc'nin CS Mioveni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Buziuc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Buziuc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandru Buziuc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Buziuc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2013 yılında FC Vaslui

1 Temmuz 2014 yılında Gaz Metan

19 Ocak 2015 yılında Rapid Suceava

30 Haziran 2015 yılında Gaz Metan

23 Ocak 2019 yılında Ac. Clinceni

7 Ağustos 2020 yılında FCSB

15 Temmuz 2021 yılında CS Mioveni

Alexandru Buziuc kimdir

Alexandru Buziuc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Buziuc şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Alexandru Buziuc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexandru Buziuc nereli

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