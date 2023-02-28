Alexandru Calin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Calin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Calin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Calin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Calin 26 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Calîn şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Calin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Alexandru Calin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandru Calin'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Calin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sania7_5/

Alexandru Calin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Calin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alexandru Calin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Calin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2021 yılında FC Sucleia

20 Temmuz 2022 yılında Dinamo-Auto

14 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Alexandru Calin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Calin şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Alexandru Calin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U17 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U16 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.