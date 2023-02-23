Alexandru Capata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Capata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Capata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Capata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Capata 27 Nisan 1991 tarihinde Pecica şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Bogdan Capătă şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Capata Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandru Capata'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Capata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Capata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alexandru Capata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Capata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında National Sebis

31 Aralık 2012 yılında UTA Arad

1 Ağustos 2013 yılında TSV Ampfing

8 Ağustos 2014 yılında CS Ineu

1 Ağustos 2015 yılında Zabrani

1 Ocak 2016 yılında CS Unirea Santana

1 Temmuz 2018 yılında L. Teuz Cermei

1 Temmuz 2019 yılında CSM Slatina

1 Temmuz 2020 yılında Pecica

1 Ocak 2022 yılında Soimii Lipova

1 Temmuz 2022 yılında Pecica

25 Ocak 2023 yılında Dumbravita

Alexandru Capata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Capata şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.