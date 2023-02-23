Alexandru Chilili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Chilili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Chilili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Chilili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Chilili 1 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Constantin Chilili şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Chilili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 15 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Alexandru Chilili'nin FC Voluntari ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Chilili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Chilili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Chilili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Chilili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2020 yılında FC Voluntari

Alexandru Chilili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Chilili şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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