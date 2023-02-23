Alexandru Chipciu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Chipciu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Chipciu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandru Chipciu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexandru Chipciu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Chipciu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Chipciu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Chipciu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Chipciu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Chipciu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Chipciu 18 Mayıs 1989 tarihinde Brăila şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Mihăiță Chipciu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Chipciu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ioan Becali yapmaktadır. Alexandru Chipciu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Chipciu'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Chipciu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/chipciu7/frefts

Alexandru Chipciu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Chipciu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexandru Chipciu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Chipciu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Forex Brasov

1 Ekim 2008 yılında FC Brasov

1 Kasım 2008 yılında CF Braila

30 Haziran 2009 yılında FC Brasov

1 Ocak 2012 yılında Steaua Bucarest

19 Temmuz 2016 yılında RSC Anderlecht

3 Temmuz 2018 yılında Sparta Prag

30 Haziran 2019 yılında RSC Anderlecht

18 Ocak 2020 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2022 yılında U Cluj

Alexandru Chipciu kimdir

Alexandru Chipciu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Chipciu şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dacia Unirea Brăila, Ş.d.F. Sporting Piteşti

Alexandru Chipciu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 7 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 46 maçta 6 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexandru Chipciu nereli

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