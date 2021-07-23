Galatasaray'dan Alexandru Cidaldau ile ilgili açıklama geldi. Bu kapsamda Alexandru Cidaldau kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mevkisi ne? | Alexandru Cidaldau hangi takımlarda oynadı? | Alexandru Cidaldau Galatasaray'a mı transfer oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ALEXANDRU CİDALDAU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Alexandru Cidaldau, 8 Temmuz 1997'de Romanya'nın Medgidia şehrinde dünyaya geldi.

futbola Gheorge Hagi'nin akademisinde adım atan Cicaldau, 2014'de Gheorghe Hagi'nin kurduğu Viitorul Constanta'ya transfer oldu.

ALEXANDRU CİDALDAU MEVKİSİ NE?

Romanyalı başarılı futbolcu Alexandru Cidaldau orta saha oyuncusudur.

ALEXANDRU CİDALDAU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Cicaldau, 2016'da A takım kadrosuna dahil edildi. Burada çıktığı 50 maçta 1 gol, 7 asistle oynayan Rumen 10 numara, 2018/2019 yaz transfer döneminde 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Universitatea Craiova'ya transfer oldu.Universitatea Craiova'nın değişilmez isimlerinden olan 24 yaşındaki oyuncu, burada çıktığı 129 maçta 33 gol, 21 asistle skora katkı sağladı. Burada gösterdiği performansla Romanya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri haline gelen 24 yaşındaki orta sahayla Galatasaray'ın yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria da ilgileniyordu.

Cicaldau'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıklayan Dragomir, "Bir haber duydum ve sizlerle de paylaşacağım. Craiova'nın en iyi oyuncusu takımdan ayrıldı. Cicaldau, evet. 6 milyon Euro artı sonraki satıştan %20 pay karşılığında Galatasaray'a satıldı" ifadelerini kullandı.

1.78 boyunda olan Craiova'nın güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro. Mart 2018'den beri Romanya A Milli Takım forması da giyen yıldız oyuncu, çıktığı 14 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

ALEXANDRU CİDALDAU GALATASARAY'A MI TRANSFER OLDU?

Galatasaray'dan Cicaldau'ya ilişkin KAP açıklaması geldi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cidaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.