Alexandru Ciocalteu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Ciocalteu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Ciocalteu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Ciocalteu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Ciocalteu 16 Nisan 1990 tarihinde Sinaia şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Cristian Ciocâlteu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Ciocalteu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Ciocalteu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandru Ciocalteu'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Ciocalteu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Ciocalteu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Ciocalteu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Ciocalteu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Conpet Ploiesti

1 Temmuz 2012 yılında CF Braila

20 Ocak 2014 yılında FC Brasov

1 Eylül 2015 yılında Racing Beirut

25 Ocak 2016 yılında ASIL Lysi

12 Temmuz 2017 yılında Petrolul

1 Ağustos 2017 yılında D. Calarasi

24 Ocak 2019 yılında Aerostar

22 Temmuz 2019 yılında Metaloglobus

26 Temmuz 2021 yılında CSC Selimbar

26 Ocak 2023 yılında CSM Slatina

Alexandru Ciocalteu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Ciocalteu şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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