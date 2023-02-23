Alexandru Ciui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Ciui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Ciui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Ciui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Ciui 27 Mart 1994 tarihinde Sânnicolau Mare şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Daniel Ciui şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Ciui Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına - tarihinde katılmıştır. Alexandru Ciui'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Ciui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Ciui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alexandru Ciui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Ciui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Ciui şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.