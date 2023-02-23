Alexandru Core kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Core Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Core kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandru Core ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexandru Core kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Core Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Core kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Core Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Core adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Core Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Core 12 Aralık 2000 tarihinde Târgu Mureş şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Core Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Core, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Alexandru Core'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Core Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Core isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandru Core Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Core futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Viitorul Tg.Jiu

8 Şubat 2021 yılında Minaur

30 Haziran 2021 yılında Viitorul Tg.Jiu

Alexandru Core kimdir

Alexandru Core Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Core şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Alexandru Core nereli

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