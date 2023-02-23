Alexandru Costache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Costache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Costache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Costache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Costache 10 Ekim 1999 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Silviu Costache şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Costache Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Costache'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Costache Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Costache isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Costache Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Costache futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Concordia

12 Şubat 2019 yılında Pandurii

30 Haziran 2019 yılında Concordia

1 Temmuz 2021 yılında U. Constanta

29 Ağustos 2021 yılında Concordia

6 Eylül 2021 yılında D. Calarasi

30 Haziran 2022 yılında Concordia

8 Temmuz 2022 yılında Minaur

Alexandru Costache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Costache şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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