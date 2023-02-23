Alexandru Cretu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Cretu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Cretu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandru Cretu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexandru Cretu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Cretu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Cretu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Cretu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Cretu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Cretu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Cretu 24 Nisan 1992 tarihinde Paşcani şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Creţu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Cretu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carp Football Management yapmaktadır. Alexandru Cretu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandru Cretu'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Cretu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Cretu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandru Cretu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Cretu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Hunedoara

31 Aralık 2011 yılında CSMS Iași

1 Ocak 2017 yılında NK Olimpija

13 Şubat 2018 yılında NK Maribor

1 Temmuz 2021 yılında FCSB

31 Ağustos 2021 yılında Univ. Craiova

Alexandru Cretu kimdir

Alexandru Cretu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Cretu şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Alexandru Cretu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 5 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Alexandru Cretu nereli

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