Alexandru Crivac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Crivac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Crivac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Crivac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Crivac 6 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Mihail Crivac şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Crivac Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Crivac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Crivac'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Crivac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Crivac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Crivac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Crivac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Viitorul U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2021 yılında FC Arges

1 Ocak 2022 yılında Arges U19

2 Ağustos 2022 yılında FC Rapid 1923

Alexandru Crivac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Crivac şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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