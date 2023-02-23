Alexandru Dandea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Dandea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Dandea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Dandea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Dandea 23 Ocak 1988 tarihinde Drăgăşani şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Adrian Dandea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Dandea Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandru Dandea'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Dandea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Dandea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Dandea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Dandea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Turnu-Severin

22 Ocak 2013 yılında FC Dinamo

8 Temmuz 2013 yılında Goverla

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2015 yılında Metalul Resita

1 Temmuz 2015 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2018 yılında FC Hermannstadt

28 Ağustos 2019 yılında Astra Giurgiu

10 Ekim 2020 yılında FC Rapid 1923

1 Temmuz 2022 yılında CSC Selimbar

19 Ocak 2023 yılında Minaur

Alexandru Dandea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Dandea şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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