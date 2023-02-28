Alexandru Dedov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Dedov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Dedov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Dedov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Dedov 26 Temmuz 1989 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Dedov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Alexandru Dedov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Dedov'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Dedov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexandrudedov/

Alexandru Dedov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Dedov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Dedov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Dedov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Dacia

1 Ocak 2012 yılında FC Sheriff

1 Nisan 2013 yılında Ac. Chisinau

17 Temmuz 2013 yılında Zimbru Chisinau

30 Temmuz 2015 yılında ASA 2013 Tg. Ms

21 Temmuz 2016 yılında Milsami

9 Şubat 2018 yılında Zira FK

2 Temmuz 2019 yılında FC Petrocub

4 Mart 2020 yılında CSF Speranta

1 Temmuz 2020 yılında Milsami

22 Temmuz 2022 yılında Zimbru Chisinau

Alexandru Dedov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Dedov şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexandru Dedov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ștefan cel Mare

Moldova takımında 10 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 55 maçta 3 gol atmıştır.

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