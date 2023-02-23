Alexandru Despa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Despa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Despa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Despa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Despa 31 Mart 2002 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Despa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandru Despa'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Despa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Despa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Despa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Despa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2023 yılında Progresul Sp.

30 Haziran 2023 yılında FC Rapid 1923

Alexandru Despa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Despa şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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