Alexandru Dinu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Dinu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Dinu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Dinu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Dinu 24 Mayıs 2004 tarihinde Slatina şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Gabriel Dinu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Dinu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alexandru Dinu'nin CSM Slatina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Dinu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Dinu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Dinu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Dinu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FCSB II

1 Temmuz 2019 yılında CSM Slatina

30 Haziran 2023 yılında FCSB II

Alexandru Dinu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Dinu şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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