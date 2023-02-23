Alexandru Ditu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Ditu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Ditu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Ditu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Ditu 16 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Marius Dițu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Ditu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına - tarihinde katılmıştır. Alexandru Ditu'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Ditu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Ditu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Ditu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Ditu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Ditu şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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