Alexandru Dulca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Dulca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Dulca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Dulca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Dulca 30 Temmuz 1997 tarihinde Gherla şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Mihai Dulca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Dulca Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Alexandru Dulca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandru Dulca'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Dulca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Dulca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Dulca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Dulca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2014 yılında VMG Cluj

1 Temmuz 2015 yılında Uni Cluj U19

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2017 yılında Luceafarul

30 Haziran 2018 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2018 yılında Luceafarul

1 Temmuz 2019 yılında FC Rapid 1923

28 Ocak 2021 yılında CSM Resita

1 Temmuz 2021 yılında Viitorul Tg.Jiu

Alexandru Dulca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Dulca şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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