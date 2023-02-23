Alexandru Duta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Duta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Duta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Duta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Duta 30 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Vasilică Duță şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Duta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına - tarihinde katılmıştır. Alexandru Duta'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Duta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Duta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alexandru Duta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Duta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Dacia U. Braila

30 Haziran 2022 yılında Concordia

Alexandru Duta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Duta şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.