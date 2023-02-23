Alexandru Enache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Enache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Enache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Enache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Enache 7 Mart 2001 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Cristian Enache şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Enache Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Enache, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandru Enache'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Enache Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Enache isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Enache Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Enache futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2020 yılında Viitorul Tg.Jiu

30 Haziran 2021 yılında FCSB II

1 Temmuz 2021 yılında Metaloglobus

30 Haziran 2022 yılında FCSB II

1 Temmuz 2022 yılında U. Constanta

31 Aralık 2022 yılında FCSB II

1 Şubat 2023 yılında Metaloglobus

30 Haziran 2023 yılında FCSB II

Alexandru Enache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Enache şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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