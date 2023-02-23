Alexandru Faragau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Faragau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Faragau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Faragau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Faragau 25 Nisan 2005 tarihinde Cluj Napoca şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Florin Fărăgău şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Faragau Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Alexandru Faragau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS U Craiova II futbol takımında oynamaktadır. CS U Craiova II takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandru Faragau'nin CS U Craiova II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Faragau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Faragau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Faragau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Faragau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2023 yılında CS U Craiova II

30 Haziran 2023 yılında Uni Cluj U19

Alexandru Faragau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Faragau şuan CS U Craiova II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Alexandru Faragau Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U15 takımında 13 numaralı formasıyla 1 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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