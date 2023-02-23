Alexandru Faragau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Faragau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Faragau kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandru Faragau ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alexandru Faragau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Faragau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Faragau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Faragau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Faragau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Faragau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Faragau 25 Nisan 2005 tarihinde Cluj Napoca şehrinde doğmuştur.  Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Florin Fărăgău şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Faragau Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Alexandru Faragau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS U Craiova II futbol takımında oynamaktadır. CS U Craiova II takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandru Faragau'nin CS U Craiova II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Faragau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Faragau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandru Faragau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Faragau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2023 yılında CS U Craiova II

30 Haziran 2023 yılında Uni Cluj U19

Alexandru Faragau kimdir

Alexandru Faragau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Faragau şuan CS U Craiova II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Alexandru Faragau Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U15 takımında 13 numaralı formasıyla 1 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexandru Faragau nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Vlad Mutiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Mutiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vlad Mutiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Mutiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Teemu Penninkangas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teemu Penninkangas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Teemu Penninkangas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teemu Penninkangas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Karlo Letica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Letica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Karlo Letica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Letica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juho Pirttijoki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juho Pirttijoki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juho Pirttijoki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juho Pirttijoki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir