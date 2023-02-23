Alexandru Gheorghe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Gheorghe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Gheorghe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Gheorghe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Gheorghe 12 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Gheorghe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Gheorghe'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Gheorghe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Gheorghe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Gheorghe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Gheorghe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Metaloglobus

30 Haziran 2023 yılında Rapid 1923 II

Alexandru Gheorghe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Gheorghe şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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