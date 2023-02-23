Alexandru Girbita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Girbita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Girbita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Girbita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Girbita 23 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Gîrbiță şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Girbita Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Alexandru Girbita'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Girbita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Girbita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Girbita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Girbita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Energeticianul

Alexandru Girbita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Girbita şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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