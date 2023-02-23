Alexandru Git kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Git Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Git adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Git Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Git 9 Ekim 1997 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Daniel Gîţ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Git Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11onThePitch Sportmanagement yapmaktadır. Alexandru Git, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Git'nin Unirea Dej ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Git Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Git isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Git Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Git futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sanatatea

1 Temmuz 2016 yılında Ighiu

1 Şubat 2017 yılında Unirea Jucu

1 Temmuz 2017 yılında U Cluj II

1 Şubat 2018 yılında Dacia U. Braila

1 Ağustos 2018 yılında Sportul Snagov

1 Temmuz 2019 yılında SCM Gloria Buzau

1 Temmuz 2020 yılında FC U Craiova

1 Temmuz 2021 yılında U Cluj

3 Ocak 2022 yılında Unirea Dej

Alexandru Git Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Git şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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