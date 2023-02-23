Alexandru Greab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Greab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Greab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Greab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Greab 26 Mayıs 1992 tarihinde Bistrița şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Doru Greab şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Greab Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Greab, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandru Greab'nin CS Mioveni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Greab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Greab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Greab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Greab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Gloria Bistrita

1 Temmuz 2012 yılında Gaz Metan

19 Temmuz 2018 yılında Concordia

14 Temmuz 2020 yılında Sepsi OSK

12 Ağustos 2020 yılında FC Arges

14 Ocak 2023 yılında CS Mioveni

Alexandru Greab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Greab şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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