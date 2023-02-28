Alexandru Gutium kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Gutium Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Gutium adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Gutium Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Gutium 15 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Gutium Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Gutium, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dacia Buiucani futbol takımında oynamaktadır. Dacia Buiucani takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandru Gutium'nin Dacia Buiucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Gutium Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alex_gutium/?hl=ru

Alexandru Gutium Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Gutium isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Gutium Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Gutium futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dacia Buiucani

Alexandru Gutium Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Gutium şuan Dacia Buiucani takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Alexandru Gutium Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U21 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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