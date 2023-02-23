Alexandru Hrib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Hrib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Hrib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Hrib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Hrib 24 Haziran 2005 tarihinde Iași şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Petru Hrib şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Hrib Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Politehnica Iasi U19 futbol takımında oynamaktadır. CSM Politehnica Iasi U19 takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Alexandru Hrib'nin CSM Politehnica Iasi U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Hrib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Hrib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Hrib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Hrib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Poli Iasi U19

Alexandru Hrib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Hrib şuan CSM Politehnica Iasi U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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